"Dal punto di vista morale questo pareggio è stato importantissimo. Per tanti ragazzi è il primo campionato tra i grandi. Dopo ogni partita stiamo crescendo sempre di più. Oggi non è stato facile, abbiamo ottenuto questo punto, ci siamo riusciti perchè ci abbiamo creduto fino alla fine, siamo stati tosti, abbiamo fatto questo gol perchè ci abbiamo creduto fino alla fine. Dove voglio migliorare? Ognuno di noi davanti può imparare dagli altri, ci aiutiamo a vicenda, siamo tutti bravi e questo ci fa spingere in ogni allenamento sempre di più. Davanti siamo veramente forti. Deve essere a volte più pulito nel tenere il pallone e più incisivo sotto porta".