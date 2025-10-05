Jan Zuberek, attaccante dell'Inter U23, con un suo gol a tempo praticamente scaduto ha evitato la sconfitta contro l'Ospitaletto. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Sono contentissimo per questo gol. Ci ho messo dentro tanto lavoro dopo tutti gli infortuni. Cerco di fare sempre del mio meglio, partita dopo partita".
Zuberek: "Contentissimo per il gol. Ci abbiamo creduto fino alla fine. Ecco dove devo migliorare"
Zuberek: “Contentissimo per il gol. Ci abbiamo creduto fino alla fine. Ecco dove devo migliorare”
Primo gol in Serie C per l'attaccante polacco, che con il suo colpo di testa ha evitato la sconfitta all'Inter U23
"Dal punto di vista morale questo pareggio è stato importantissimo. Per tanti ragazzi è il primo campionato tra i grandi. Dopo ogni partita stiamo crescendo sempre di più. Oggi non è stato facile, abbiamo ottenuto questo punto, ci siamo riusciti perchè ci abbiamo creduto fino alla fine, siamo stati tosti, abbiamo fatto questo gol perchè ci abbiamo creduto fino alla fine. Dove voglio migliorare? Ognuno di noi davanti può imparare dagli altri, ci aiutiamo a vicenda, siamo tutti bravi e questo ci fa spingere in ogni allenamento sempre di più. Davanti siamo veramente forti. Deve essere a volte più pulito nel tenere il pallone e più incisivo sotto porta".
