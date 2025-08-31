Stefano Vecchi ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio interno dell'Inter U23 contro la Pro Patria

Alessandro Cosattini Redattore 31 agosto 2025 (modifica il 31 agosto 2025 | 18:18)

Stefano Vecchi ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio interno dell'Inter U23 contro la Pro Patria. La partita, finita 2-2, ha visto i nerazzurri passare in vantaggio per 2-0 nel primo tempo, prima di farsi rimontare nella ripresa. Queste le parole dell'allenatore: “Lettura di questo 2-2? È l’abitudine a giocare questo tipo di gare, contro squadre che comunque possono mettere in difficoltà. Le gare non sono mai chiuse, soprattutto vengono messi in campo anche aspetti agonistici e anche mentali. Quando loro hanno spinto un po’, non siamo riusciti a proporre il gioco del primo tempo, per motivi fisici visto che non siamo al 100% e mentali.

La Gumina-Spinaccè? Hanno fatto una buonissima gara, Spinaccè da inizio ritiro si allena bene, La Gumina lo conosciamo per quello che ha fatto, è un giocatore da cui ci aspettiamo tanti gol ma come abbiamo già detto, gli esperti devono anche accompagnare i compagni nel nuovo percorso in Lega Pro e lo stanno facendo. Siamo molto contenti del gruppo formato, dobbiamo crescere.

Quelli che avete visto in campo sono prospetti di spessore. Oggi Cocchi, Mosconi e Re Cecconi avevano dei problemi ma abbiamo prospetti di spessore. Calligaris è un ottimo portiere. Quando avremo una solidità importante, questi ragazzi verranno impiegati tutti e magari saranno loro a dare questa solidità. La nostra missione è formare i giovani più interessanti e qua ce ne sono tanti.

David? È un Nazionale Under 21, è un giocatore importante, vedremo poi cosa succederà. Cocchi è uno dei profili nostri più importanti. C'è spazio per tutti, ci sono delle settimane in cui ci saranno anche impegni infrasettimanali. Tutti avranno modo di mostrare le qualità.

La presenza della dirigenza? Sono sempre molto attenti e presenti, per l'Inter questo è un progetto che ha un'importanza notevole, lo sappiamo. Le difficoltà del campionato le conosciamo tutti e abbiamo impattato bene al campionato. In Lega Pro bisogna imparare subito agonismo e mentalità, è una categoria sporca questa. E per questo la società sta investendo su questo progetto, la loro presenza è dimostrazione di grande attenzione”.