Il 2026 e il girone di ritorno dell' Inter U23 si aprono con la sfida casalinga contro il Novara, fresco di cambio allenatore. I ragazzi di Stefano Vecchi scenderanno in campo domenica 4 gennaio alle ore 14:30 all'U-Power Stadium di Monza.

Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro sarà diretto da Leonardo Leorsini della sezione di Terni, coadiuvato dagli assistenti Antonio Alessandrino di Bari e Giovanni Battista Citarda di Palermo. Quarto uomo sarà Giorgio Bozzetto di Bergamo, operatore FVS Andrea Manzini di Voghera.