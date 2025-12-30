Il 2026 e il girone di ritorno dell'Inter U23 si aprono con la sfida casalinga contro il Novara, fresco di cambio allenatore. I ragazzi di Stefano Vecchi scenderanno in campo domenica 4 gennaio alle ore 14:30 all'U-Power Stadium di Monza.
Serie C, si apre il girone di ritorno: la designazione arbitrale di Inter U23-Novara
Il 2026 dei nerazzurri di Vecchi comincia con la sfida casalinga contro i piemontesi, in programma domenica 4 gennaio
Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro sarà diretto da Leonardo Leorsini della sezione di Terni, coadiuvato dagli assistenti Antonio Alessandrino di Bari e Giovanni Battista Citarda di Palermo. Quarto uomo sarà Giorgio Bozzetto di Bergamo, operatore FVS Andrea Manzini di Voghera.
