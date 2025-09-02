L''Inter U23 ha ufficialmente dato il via alla sua storia ad agosto, mese durante il quale la nuova squadra nerazzurra ha vinto contro il Lumezzane nella Coppa Italia Serie C e pareggiato nelle prime due sfide di campionato contro Novara e Pro Patria.
Inter U23, 5 convocati con le nazionali: chi parte e il calendario delle gare
A differenza della Serie A il campionato di Serie C proseguirà durante la sosta dedicata agli impegni per le Nazionali: l'Inter U23 però non scenderà in campo, dopo che Lega Serie C ha annunciato che la partita in casa della Virtus Verona è stata riprogrammata per mercoledì 17 settembre.
Le gare delle Nazionali giovanili vedranno comunque cinque nerazzurri protagonisti. Sono due i giocatori chiamati dalle selezioni giovanili italiane: si tratta di Mattia Mosconi, impegnato in due amichevoli con l'Italia U20, e Matteo Cocchi, convocato dall'Italia U19 per un torneo internazionale in Croazia.
Christos Alexiou (Grecia U21), Luka Topalovic (Slovenia U21) e Antonio David (Romania U21) scenderanno in campo con le rispettive Nazionali per le gare di qualificazione all'Europeo Under 21 in programma nel 2027.
I CONVOCATI E GLI IMPEGNI
GRECIA U21
Christos Alexiou
Malta-Grecia, martedì 09/09 ore 19:00 - Qualificazioni Europeo U21 | Ta'Qali
SLOVENIA U21
Luka Topalovic
Norvegia-Slovenia, martedì 09/09 ore 18:00 - Qualificazioni Europeo U21 | Drammen
ROMANIA U21
Antonio David
Romania-Kosovo, venerdì 05/09 ore 17:30 - Qualificazioni Europeo U21 | Iasi
San Marino-Romania, martedì 09/09 ore 20:30 - Qualificazioni Europeo U21 | San Marino
ITALIA U20
Mattia Mosconi
Inghilterra-Italia, venerdì 05/09 ore 19:30 - Amichevole | Chesterfield
Germania-Italia, martedì 09/09 ore 18:30 - Amichevole | Reutlingen
ITALIA U19
Matteo Cocchi
Italia-Croazia, mercoledì 03/09 ore 17:00 - Torneo Internazionale | Cakovec
Italia-Germania, sabato 06/09 ore 17:00 - Torneo Internazionale | Ludbreg
Italia-Cechia, martedì 03/09 ore 11:00 - Torneo Internazionale | Cakovec
