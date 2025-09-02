Inter U23, 5 convocati con le nazionali: chi parte e il calendario delle gare

Alexiou, Topalovic, David, Cocchi e Mosconi sono stati chiamati dalle rispettive selezioni giovanili: gli impegni dei nerazzurri

L''Inter U23 ha ufficialmente dato il via alla sua storia ad agosto, mese durante il quale la nuova squadra nerazzurra ha vinto contro il Lumezzane nella Coppa Italia Serie C e pareggiato nelle prime due sfide di campionato contro Novara e Pro Patria.