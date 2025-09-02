FC Inter 1908
Inter U23, 5 convocati con le nazionali: chi parte e il calendario delle gare

Inter U23, 5 convocati con le nazionali: chi parte e il calendario delle gare - immagine 1
Alexiou, Topalovic, David, Cocchi e Mosconi sono stati chiamati dalle rispettive selezioni giovanili: gli impegni dei nerazzurri
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L''Inter U23 ha ufficialmente dato il via alla sua storia ad agosto, mese durante il quale la nuova squadra nerazzurra ha vinto contro il Lumezzane nella Coppa Italia Serie C e pareggiato nelle prime due sfide di campionato contro Novara e Pro Patria.

A differenza della Serie A il campionato di Serie C proseguirà durante la sosta dedicata agli impegni per le Nazionali: l'Inter U23 però non scenderà in campo, dopo che Lega Serie C ha annunciato che la partita in casa della Virtus Verona è stata riprogrammata per mercoledì 17 settembre.

Le gare delle Nazionali giovanili vedranno comunque cinque nerazzurri protagonisti. Sono due i giocatori chiamati dalle selezioni giovanili italiane: si tratta di Mattia Mosconi, impegnato in due amichevoli con l'Italia U20, e Matteo Cocchi, convocato dall'Italia U19 per un torneo internazionale in Croazia.

Christos Alexiou (Grecia U21), Luka Topalovic (Slovenia U21) e Antonio David (Romania U21) scenderanno in campo con le rispettive Nazionali per le gare di qualificazione all'Europeo Under 21 in programma nel 2027.

Inter U23, 5 convocati con le nazionali: chi parte e il calendario delle gare- immagine 2
getty

I CONVOCATI E GLI IMPEGNI

GRECIA U21

Christos Alexiou

Malta-Grecia, martedì 09/09 ore 19:00 - Qualificazioni Europeo U21 | Ta'Qali

SLOVENIA U21

Luka Topalovic

Norvegia-Slovenia, martedì 09/09 ore 18:00 - Qualificazioni Europeo U21 | Drammen

Inter U23, 5 convocati con le nazionali: chi parte e il calendario delle gare- immagine 3
MILAN, ITALY - AUGUST 01: Luka Topalovic of FC Internazionale U23 in action during FC Internazionale U23 Training Session at Centro Sportivo Interello Giacinto Facchetti on August 01, 2025 in Milan, Italy. (Photo by FC Internazionale/Inter via Getty Images)

ROMANIA U21

Antonio David

Romania-Kosovo, venerdì 05/09 ore 17:30 - Qualificazioni Europeo U21 | Iasi

San Marino-Romania, martedì 09/09 ore 20:30 - Qualificazioni Europeo U21 | San Marino

ITALIA U20

Mattia Mosconi

Inghilterra-Italia, venerdì 05/09 ore 19:30 - Amichevole | Chesterfield

Germania-Italia, martedì 09/09 ore 18:30 - Amichevole | Reutlingen

ITALIA U19

Matteo Cocchi

Italia-Croazia, mercoledì 03/09 ore 17:00 - Torneo Internazionale | Cakovec

Italia-Germania, sabato 06/09 ore 17:00 - Torneo Internazionale | Ludbreg

Italia-Cechia, martedì 03/09 ore 11:00 - Torneo Internazionale | Cakovec

(Fonte: Inter.it)

