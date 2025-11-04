FC Inter 1908
VIDEO / Cocchi, gol pazzesco contro l’Albinoleffe. L’Inter: “Che magia!”

L'esterno sinistro nerazzurro ha realizzato la sua prima rete tra i professionisti con un sinistro potente all'incrocio dei pali
Fabio Alampi 

Serata da ricordare per Matteo Cocchi: l'esterno sinistro dell'Inter U23 ha realizzato la sua prima rete tra i professionisti in occasione del match vinto sul campo dell'Albinoleffe con un sinistro potente all'incrocio dei pali.

Il club nerazzurro lo ha celebrato tramite i propri canali ufficiali, postando il video della prodezza: "Che magia!".

