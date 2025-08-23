L'ex tecnico della Primavera nerazzurra, oggi alla guida del Novara, nella prima giornata di campionato sfiderà proprio l'U23 interista

Per uno strano caso del destino, la prima gara di campionato dell'Inter U23 sarà sul campo del Novara, allenato da quell'Andrea Zanchetta che solamente pochi mesi fa si laureava campione d'Italia con la Primavera nerazzurra. Una sfida che non potrà essere come tutte le altre per il tecnico dei piemontesi, come confermato in conferenza stampa: "L'esordio in campionato è sempre una tappa importante e attesa, c'è voglia di iniziare e fare le cose fatte per bene, come abbiamo fatto dall'inizio. È il primo test ufficiale in caso, tutto questo aumenta l'aspettativa e la tensione.

Sarà anche il debutto per noi con la novità del Football Video Support, oggi è difficile da capire quale sarà la gestione, ne abbiamo parlato proprio oggi coi ragazzi e ci siamo detti che ci sarà bisogno di grande collaborazione e presa di responsabilità da parte di tutti perché alcuni episodi possono cambiare le partite. Arriviamo bene all'appuntamento anche se sappiamo che c'è ancora tanto da fare, siamo all'inizio.

L'Inter? Inutile far finta di niente, per me sarà un'emozione particolare incontrare la squadra in cui sono cresciuto e con cui ho fatto gli ultimi 9 anni, dove ci sono tanti ragazzi per cui provo grande affetto. Un misto di emozioni che sicuramente si faranno sentire. So benissimo però che non ci sarà posto per quel tipo di emozioni, le terrò dentro di me ma in campo sarà battaglia. Coraggio e intensità, questo sarà quello che dovremo mettere in campo. Oggi sono venuti i tifosi ad incoraggiarci durante l'allenamento, ci ha fatto grande piacere ed è importante sapere che ci sostengono".