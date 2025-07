L'ex tecnico della Primavera nerazzurra si presenta: "Sono molto contento di essere qui, ci siamo trovati"

Fabio Alampi Redattore 12 luglio 2025 (modifica il 12 luglio 2025 | 14:15)

Conferenza stampa di presentazione per Andrea Zanchetta, nuovo allenatore del Novara ed ex tecnico dell'Inter Primavera: "Sono molto contento di essere qui. Inizia un'avventura nuova, in una piazza importante, e questo comporta tanta responsabilità e una buona dose di ambizione. Ci siamo trovati, abbiamo capito di avere diversi punti in comune, e il discorso si è sviluppato strada facendo. Ho deciso di lasciare l'Inter quando nella pancia ho sentito che era il momento: c'erano state possibilità anche prima, però dentro di me non c'era la convinzione che fosse il momento giusto. Quando fai un percorso nel settore giovanile o decidi di restarci o, se l'ambizione spinge, devi darci seguito. Lì vincere i campionati non è l'aspetto prioritario, con i giovani bisogna concentrarsi sulla loro formazione. Secondo me un po' di gavetta fa bene a tutti".

"Seconde squadre? Penso che sia un bel modo di ridurre il gap che c'è tra Primavera e Prime Squadre, che è troppo elevato. I ragazzi, quando devono fare il salto, fanno troppa fatica, ma non a livello tecnico, quanto a livello caratteriale e agonistico. Avere la possibilità di iniziare prima questo percorso ci porta ad avere giocatori un po' più pronti dal punto di vista caratteriale, agonistico e della personalità. Non è che il giovane non deve prendersi responsabilità, è come il vecchio. Se arriverà qui qualche ragazzo dell'Inter? Non escludo mai niente, ma è una situazione molto difficile. Ci sarebbero tante valutazioni da fare. Il livello tecnico è alto in quelle categorie, ma ci sono altri aspetti da considerare. Qualche profilo pronto c'era e c'è, ma penso che facendo l'U23 se li terranno stretti".

"Perchè i giovani in Italia non vanno in Prima Squadra? Ce lo chiediamo in tanti. Culturalmente è difficile, funziona per calciatori, allenatori, dirigenti: ci si fida poco, la gioventù viene vista in modo negativo, da altre parti hanno un'altra cultura e si buttano di più. C'è anche un discorso di progettualità: quando lavori con i giovani non sempre puoi ottenere tutto velocemente, ti devi dare dei tempi. Ho fatto tanti anni nei settori giovanili: la qualità c'è, manca il coraggio di buttarli dentro e creare dei contesti in cui possano sbagliare. Appena sbagli due partite il giovane non è buono, il giovane non è pronto, l'allenatore è scarso... Abbiamo fatto la Youth League iniziando un percorso con grande paura. Dentro di me dicevo: "Noi siamo l'Inter, ce li abbiamo bravi anche noi!". E attraverso un po' di coraggio siamo riusciti a fare un percorso incredibile".