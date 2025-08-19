L'Inter Under23 continua la sua preparazione a Interello. Nel centro sportivo nerazzurro oggi è arrivato il vice presidente, Javier Zanetti. Foto di gruppo insieme alla squadra di mister Stefano Vecchi in attesa dell'esordio in campionato contro il Novara di Zanchetta (anche lui ex Inter).
Under23, a Interello arriva Javier Zanetti: “Sempre Inter”
Il vice presidente in posa con l'allenatore della seconda squadra, Vecchi, il suo staff e i giocatori
L'ex capitano interista ha pubblicato tre foto insieme a mister Vecchi, il suo staff, e i ragazzi della seconda squadra nerazzurra, sulle stories del suo profilo Instagram e ha scritto: "Sempre Inter". Da domani allo stesso gruppo si aggregherà Taremiche svolgerà la preparazione in vista di una cessione ormai decisa dal club.
