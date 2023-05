Andrea Agnelli, dopo l’addio alla Juve arrivano le dimissioni dalla Exor

Dopo quello alla Juventus arriva anche l'addio al CdA della Exor per Andrea Agnelli. L'ex numero uno bianconero, che ha deciso di andare a processo - almeno per ora, può ancora cambiare idea fino al 15 giugno - e non patteggiare come ha fatto la società bianconera ammettendo le proprie colpe, ha lasciato così la holding della famiglia che controlla la maggioranza del club juventino.