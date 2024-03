"In questi momenti di difficoltà bisogna restare calmi e concentrarsi su quello che dobbiamo fare. Il calcio ti dà sempre la possibilità di invertire il momento. In campionato abbiamo 5 punti di vantaggio sulla quinta e sappiamo che dobbiamo lottare per entrare in uno di quei posti. Nel 2024 siamo la prima squadra per le conclusioni, insieme al Napoli, dobbiamo migliorare e essere più aggressivi. In 20 secondi abbiamo perso due palloni, capita ma bisogna ripartire velocemente senza portarsi dietro quello che è successo".