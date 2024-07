Maurizio Arrivabene, ex team principal della Scuderia ed ex ad della Juve, ha parlato in esclusiva al Corriere della Sera

Maurizio Arrivabene, ex team principal della Scuderia, ex ad della Juve, una lunga carriera alla Philip Morris, ha parlato in esclusiva al Corriere della Sera. Ecco i passaggi principali della sua intervista: “Esperienza alla Juve? Premetto che nel periodo in questione io ero nel cda in qualità di consigliere senza deleghe e in un momento che a causa del Covid ci si riuniva in videoconferenza. Allora la strategia della società mirava ad una forte espansione iniziata in precedenza con l’acquisto di Ronaldo e l’obiettivo era vincere la Champions ed entrare in modo solido e duraturo tra le grandi d’Europa: di conseguenza sono stati fatti altri acquisti, poi il Covid ha complicato le cose.