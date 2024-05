Fabio Caressa, parlando del pareggio della Juventus contro la Roma e del futuro della panchina della Juve, ha sottolineato come Thiago Motta - ex centrocampista dell'Inter - sia tra i possibili sostituti di Allegri. Ma il giornalista ha aggiunto: «C'è non un rallentamento nella trattativa, ma non più la certezza di prima da parte dell'allenatore che starebbe prendendo, da quando mi dicono, tempo».