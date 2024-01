Collovati: “Non ho davvero capito questa scelta di Allegri in Juve-Empoli”

Fulvio Collovati, ospite de La Domenica Sportiva, non ha risparmiato critiche a Massimiliano Allegri dopo il pari contro l'Empoli. Ecco il suo pensiero sull'allenatore della Juventus: "La sua scelta di lasciare Yildiz in panchina francamente non l'ho capita, il turco ha 18 anni e la Juve non ha così tanti impegni da dover gestire, non credo quindi che potesse essere considerato già stanco. Anzi, in partite decisive come questa Yildiz dovrebbe essere utilizzato puntualmente, perché ha tutti i numeri del grande campione".