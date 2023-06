Cuadrado in scadenza: “La Juventus mi ha offerto il rinnovo: ho risposto che…”

Nei mesi scorsi, il nome di Juan Cuadrado è stato anche accostato all'Inter. L'esterno colombiano della Juventus, infatti, è in scadenza di contratto e potrebbe così lasciare i bianconeri a parametro zero.

Cuadrado, dal ritiro della Colombia, ha parlato del suo futuro: "Sono tranquillo e contento alla Juventus. Mi hanno fatto una proposta di rinnovo ma al momento non ci penso, ho detto loro che ne avremmo parlato dopo gli impegni con la Nazionale. Mi sento a casa e spero di trovare un buon accordo per continuare al top. Se giochi bene, puoi essere convocato in Nazionale, non conta se giochi in Turchia o in Arabia, l'importante è che tu giochi"