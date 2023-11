Di Marzio: “Ibra torna al Milan, patto con Cardinale: ecco che ruolo avrà”

Gianluca Di Marzio ‘annuncia’ il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole del giornalista a Sky Sport: “C’è il patto Cardinale-Ibra, ora verrà definito tutto. I tempi saranno brevi, Ibra col tic tac social di questa mattina ha confermato che l’incontro di ieri è stato positivo. Ibra sarà un uomo di Cardinale, non il motivatore a Milanello o il tutor di Pioli, nulla di tutto questo. Ieri Ibra ha avuto le garanzie di poter essere operativo e incidere, valutare giorno per giorno il suo ruolo, in base anche a ciò per cui è più portato ora che ha smesso. Il ruolo è legato alla proprietà. Ormai è certo che Ibra tornerà al Milan”, le sue parole sull'ex centravanti che in passato ha vestito anche la maglia dell'Inter.