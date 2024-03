Di Marzio: “Milan, Pioli merita rispetto a prescindere. Futuro panchina? Ibra…”

In studio a Sky Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato anche del futuro di Stefano Pioli. “Non so se saranno decisivi soltanto i risultati. Credo Pioli meriti rispetto a prescindere da come finirà la stagione, le parti si incontreranno e si vedrà se ci sono gli stimoli per continuare assieme. Magari sarà lo stesso Pioli a dirlo, non lo so. Sarà necessario parlarsi tra le parti, a fine stagione. Ibra credo sia la persona giusta per dire se è il caso di continuare o meno con Pioli, per esempio. Zlatan è il garante per il futuro della panchina del Milan ecco”.