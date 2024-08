"Ho parlato molto con il club e i dirigenti, è stato sempre chiaro che il Milan era l'opzione migliore per me: lo tengo nel sangue. Il Milan ha sempre creduto in me. Vorrei ringraziare Zlatan e il Milan per questa opportunità e per lo sforzo per portarmi qua. Voglio fare il meglio". Lo ha detto il neo giocatore del Milan Emerson Royal, nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo calciatore rossonero.