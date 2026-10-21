VIDEO / Chivu: “Sono io il colpevole. Ma perché l’Inter è sempre obbligata a vincere?”

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La Fiorentina continua la preparazione alla sfida di domenica alle 12.30 contro l'Inter a San Siro: ecco le ultime novità dall'allenamento di oggi. Le riporta FirenzeViola: "Sono due i giocatori che hanno lavorato in maniera individuale al Viola Park nella giornata di oggi, i due degenti Arthur Atta, ancora alle prese con il sovraccarico all'addome patito diverse settimane fa, ma anche Luca Ranieri che non si è ripreso dal problema al piede patito dopo il Genoa.

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Entrambi restano dunque in bilico in vista di Milano con il francese che molto difficilmente potrà essere della partita mentre per quanto riguarda il difensore la decisione sarà presa nei prossimi giorni dopo l'assenza nell'ultima sfida di campionato contro il Como.