VIDEO / Chivu: “Sono io il colpevole. Ma perché l’Inter è sempre obbligata a vincere?”

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Sandro Sabatini, nel corso dell'ultima puntata del podcast 'Scontro diretto', si è espresso anche su Alessandro Romano, giovane entrato in orbita Inter. Il giornalista, nel dettaglio, si è soffermato sull'ultima prestazione del centrocampista del Cagliari, nel posticipo contro il Monza finito malissimo per la squadra di Pisacane. Proprio sotto gli occhi di Dario Baccin, tra l'altro.

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Questo il pensiero di Sabatini: "Romano? Non mi è piaciuto. Ha personalità, lancio, ma di tutte le cose che ha provato non gliene è riuscita neanche una. L'unico erede di Calhanoglu che conosco in Italia è Fagioli. L'unico. Tutti mi prendevano in giro quando dicevo che Fagioli aveva delle qualità..."