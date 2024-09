"Al di là degli intenti, credo che la Francia non è l'avversario ideale per ripartire e dimenticare l'Europeo. Si gioca contro il pronostico, contro una Francia che non ha impressionato all'Europeo ma c'è un Mbappé che vuole dimostrare un legame saldo con la Nazionale. Mi auguro che questa Nazionale possa reggere il campo con una dignità importante. E sia un'Italia che si dimostri squadra".