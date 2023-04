Pinto: “Rido per non piangere. Se classifica non corrisponde, meccanismo sbagliato”

« Dybala in panchina contro il Feyenoord? Credo che questa stagione sia tra le migliori degli ultimi anni per minuti giocati. Ovvio che la stagione è lunga ed è andato al Mondiale ed è normale gestirlo. Ma lui è qua, disponibile, anche se non da titolare. Speriamo possa dare il suo contributo». Tiago Pinto, ds della Roma , ha parlato prima della partita contro il Feyenoord dell'argentino e non solo.

Devo ridere per non piangere. Non mi compete parlare e giudicare, non sono un avvocato. Gli aspetti legali non mi competono. Come uomo di calcio, se abbiamo giocato tre mesi con una classifica che non corrisponde è perché il meccanismo è sbagliato. Solo questo, non devo dire nulla. Adesso pensiamo alla partita di questa sera, andare avanti e ridere un po'.