CorSera – Juve non sorvola sul mancato rigore di Genova: cosa filtra dal club

Il Corriere della Sera svela le sensazioni di casa Juventus sui discussi episodi arbitrali della sfida col Genoa. "Non si fanno drammi, a casa Juve, anche dopo una notte, quella di Marassi, di imprecisioni ed errori (pure gravi), di gioco e di valutazioni: «Massa ha arbitrato una buona partita — aveva riassunto Massimiliano Allegri — ma ci sono episodi che vanno valutati dal Var, che dovrebbe essere oggettivo». Come, si deduce, non è: «Le polemiche vengono fuori perché la decisione dal campo viene spostata fuori dal campo, normale non ci sia uniformità». Ovvero, una volta si decide in un senso, quella dopo in un altro: oggetto della moviola resta il braccio di Bani, in piena area, non così clamoroso a velocità normale, piuttosto evidente al replay.