Juve, Bonucci: “Fuori dalla Champions? L’obiettivo principale era lo Scudetto”

Leonardo Bonucci, difensore e capitano della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky dopo l’eliminazione in Champions League subita per mano del Lione: “Queste partite si giocano su 180 minuti. Abbiamo creato poco e dato modo al Lione di far gol. Stasera abbiamo dato tutto, peccato perché 2 centimetri di palla fuori sono diversi da 2 centimetri di palla dentro. Abbiamo dimostrato che la condizione c’era e spinto per 95′, il Lione ha creato solo una palla gol. E’ stata una stagione anomala, particolare, per i discorsi che sappiamo. L’obiettivo principale era vincere il campionato e l’abbiamo centrato. Sapevamo che in questa Champions poteva succedere qualsiasi cosa, dovevamo essere bravi a passare il turno, ma abbiamo dato tutto. L’obiettivo principale è stato centrato”.