Juve, Calvo: “Non intendiamo speculare su decisione TAR. Per la squadra…”

Francesco Calvo, responsabile dell'area sportiva della Juventus, ha parlato della decisione del TAR che ha dato ai legali bianconeri l'accesso al carteggio tra Procura e Covisoc e di come cambia la prospettiva della società bianconera dopo gli ultimi aggiornamenti: «La decisione del TAR è stata enfatizzata oggi ma è una carta protocollata che chiediamo dall'inizio del procedimento, ma non ne conosciamo il contenuto. Per cui non sappiamo se cambia qualcosa o meno e non intendiamo speculare sul nostro procedimento giudiziario, aspettiamo di capirne il contenuto».