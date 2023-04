CdS – La Juventus chiude le porte ai razzisti. Danilo? Il motivo delle sue parole

"Porte chiuse al razzismo e ai razzisti", si legge sul Corriere dello Sport di oggi. Il riferimento è alla politica adottata dalla Juventus per rispondere a quanto accaduto nel finale del match con l'Inter. I bianconeri hanno la facoltà di adottare provvedimenti, temporanei o definitivi, nei confronti di chi si rende responsabile di tali condotte. E così sarà. Scrive il quotidiano: "La Juve risponde in modo chiaro a chi si è reso responsabile dell’attacco a Romelu Lukaku nell’indecoroso epilogo della semifinale di andata di coppa Italia contro l’Inter. Attraverso una nota, il club bianconero ha sottolineato che «come sempre, sta collaborando con le forze dell’ordine per individuare i responsabili di gesti e urla razzisti verificatisi ieri sera». Non solo, la società ha confermato di essere pronta pure a bandire questi “tifosi” dall’Allianz Stadium".