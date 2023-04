Anche Lewis Hamilton si schiera al fianco di Lukaku contro i razzisti

Non solo dal mondo del calcio. La solidarietà nei confronti di Romelu Lukaku, dopo i cori razzisti subiti all'Allianz Stadium, sono arrivati anche da personaggi noti provenienti da altre realtà. Come Lewis Hamilton pilota della Mercedes che ha vinto sette titoli mondiali.

Il giocatore nerazzurro, durante la gara di Coppa Italia tra Juve e Inter, ha replicato agli ululati arrivati dalle tribune con un'esultanza provocatoria quando ha segnato il gol del pari su rigore. Con il dito sulla bocca ha mimato il silenzio per zittire chi lo stava insultando. E per questo è stato ammonito dall'arbitro Massa. Il campione di Formula1 ha voluto schierarsi dalla parte del giocatore belga. Lo ha fatto senza aggiungere ulteriori commenti alla foto di Romelu che silenzia tutti. Basta e avanza quella per far capire da quale parte sta. La parte dalla quale dovrebbero stare tutti: contro il razzismo.