Buone notizie per la Juventus di Massimiliano Allegri in vista del derby d'Italia contro l'Inter in programma domenica sera. Il tecnico del club bianconero ha ritrovato nell'allenamento odierno Manuel Locatelli, o quantomeno parzialmente. Infatti il centrocampista, a differenza di ieri quando si era allenato a parte, oggi è tornato in parte a lavorare col resto del gruppo.