Juve-Inter, sfida tra Chiesa e Thuram. Amici da bambini, ora in lotta per lo scudetto

Domenica sera allo Stadium, la sfida a distanza tra Chiesa e Thuram intanto può indirizzare lo scontro diretto e l’andamento del campionato: lo juventino ha fatto scintille in Nazionale, ma non segna in campionato dal 23 settembre nella debacle con il Sassuolo (4 gol per lui). Il francese è l’uomo nuovo di questa Inter, arrivato per fare il vice Lukaku ha dimostrato di avere spalle molto larghe e tecnica eccellente per non far rimpiangere il belga, anzi. Nessuno in campionato ha segnato più gol decisivi per la vittoria finale, 4 su 4 (Chiesa è fermo a 2 su 4), a cui vanno aggiunti 5 assist. Un impatto sorprendente, a dir poco", racconta il Corriere della Sera.

"I due padri, arrivati in Emilia nel 1997, uno dalla Samp e l’altro dal Monaco, hanno giocato assieme 119 volte: grandissimo attaccante Enrico, monumentale difensore Lilian: le partite da avversari fra loro sono state appena 8. E le 6 gare in campionato le ha vinte tutte il francese, passato dal Parma alla Juventus. Adesso le parti sono invertite, perché a Torino comanda Chiesa, che sogna di divertirsi come in Nazionale con Spalletti o almeno di tornare al gol nella serata più attesa dopo il lungo digiuno bianconero. Mentre il figlio dell’ex juventino va a Torino, città dove ha vissuto da bambino, per dettare la legge dell’Inter, che è finora sempre tornata a casa coi tre punti da ogni trasferta in campionato.

In entrambi i casi il ruolo dei papà è stato fondamentale per assorbire i momenti duri e relativizzare i successi. Federico con la doppietta alla Macedonia ha già raggiunto a quota 7 reti in azzurro papà Enrico: «ma non gli dico niente perché risponderebbe che li ha fatti in meno partite...». Un gioco sottile, fatto di carezze e provocazioni scherzose, di pacche sulle spalle e di sguardi che dicono tutto. Un gioco che Fede e Marcus giocano da sempre. Ma adesso c’è in ballo lo scudetto", aggiunge il quotidiano.

