Maignan, il consiglio comunale di Udine dice no alla cittadinanza onoraria

Dopo i cori razzisti che alcuni tifosi dell'Udinese gli erano stati riservati nella gara contro il Milan del 20 gennaio 2024, era arrivata la richiesta di cittadinanza onoraria per Mike Maignan , portiere rossonero. Ma il consiglio comunale di Udine ha bocciato l'idea.

La proposta era stata avanzata dal sindaco del centrosinistra Felice De Toni, ma la minoranza non ha sostenuto la posizione della maggioranza. Il provvedimento non è stato approvato. "Persa l'occasione per dimostrare che la nostra città è unita e che si distanzia nettamente da quello che accaduto", ha commentato il primo cittadino.