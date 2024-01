"C’è qualcosa che non mi quadra: se l’uscita alta di Maignan su Lovato ( non prende la palla ma il giocatore avversario) in Cagliari Milan del marzo 2022 era stata giudicata “normale dinamica di gioco” come è possibile che quella di Sommer su Nzola ( prende prima la palla, poi l’avversario) in Fiorentina Inter venga considerata da calcio di rigore?