RIVALI / Milan, Ibrahimovic si ferma ancora: problema al soleo, 2020 finito

Il Milan perde nuovamente Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha avvertito un problema al polpaccio dopo l’allenamento di questa mattina e starà fuori un periodo non ancora ben definito. Finisce in anticipo il 2020 di Ibra, che non ci sarà nelle prossime sfide che vedranno i rossoneri impegnati in campionato.

Con un comunicato diramato poco fa, il club rossonero ha fatto chiarezza sulla situazione dello svedese: “Alla fine dell’allenamento odierno Ibrahimovic ha avvertito dolore al polpaccio sinistro. La risonanza ha evidenziato una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo. Un esame di controllo verrà effettuato non prima di 10 giorni“.