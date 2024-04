Il giornale sportivo parla della formazione anti Inter: il tecnico opterà per il portoghese con Loftus-Cheek da trequartista

Stefano Pioli ha scelto la formazione anti-Inter per il derby e a quanto pare giocherà Leao da centravanti. L'allenatore rossonero manderà quindi in panchina Giroud, il giocatore che nel 2022 ha deciso il destino della partita contro i nerazzurri e pure quello dello scudetto.

"Leao si muoverà al centro per cercare la profondità e tentare di sorprendere gli avversari in velocità. Alle sue spalle ci saranno Loftus-Cheek, nella posizione di trequartista, Pulisic, spostato a sinistra, e Musah, esterno destro alto i cui compiti saranno con molte probabilità anche di sostegno alla coppia di mediani davanti alla difesa, formata da Adli e Reijnders. Il resto della formazione sarà quello annunciato: Maignan in porta, con Calabria e Theo sulle fasce e la coppia Gabbia-Tomori al centro (scelta obbligata, vista la squalifica di Thiaw e l'indisponibilità di Kjaer e Kalulu)", scrive La Gazzetta dello Sport sulle scelte del tecnico rossonero.