Sabatini: “Rabiot non ha pensato solo ai soldi: lezione di vita a tutti perché…”

"Adrien Rabiot sta dando una lezione di vita. Lezione a noi giornalisti, a voi tifosi e anche ai suoi colleghi calciatori. Insieme alla mamma-manager Veronique, il centrocampista francese sta per firmare un rinnovo annuale con la Juventus. Avrebbe potuto guadagnare molto di più e per molti più anni. Ma non pensa solo ai soldi. Intendiamoci, lo stipendio è alto, da assoluto benestante del pallone internazionale. Il bonifico di fine mese sarà comunque sostanzioso. Non lo fa solo per la gloria, ecco. Eppure esibisce qualcosa di originale, almeno per il calcio degli ultimi anni. E va detto. Sottolineato. Applaudito"