"Il traguardo, quindi, non è lontano, e alla Continassa hanno fretta di tagliarlo. E’ il concetto che si vuol far comprendere ai Blues anche attraverso un attivismo sul mercato attaccanti evidenziato dalla rinnovata attenzione e dal nuovo avvicinamento a Alvaro Morata. Come a dire : se salta Lukaku, noi abbiamo alternative pronte . Ma è una mossa tattica, per mettere pressione al Chelsea".