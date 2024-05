Serie A, sette club scenderanno in campo con maglie dedicate alle mamme

Domenica 12 maggio si celebra la festa della mamma e, per l'occasione, sette squadre di Serie A hanno deciso di indossare maglie speciali. I giocatori scenderanno in campo con il nome o il cognome della loro mamma al di sopra del numero di gioco. La Lega Serie A ha ufficializzato i numeri e i nomi sulle maglie in occasione della 36esima giornata. Non tutte le squadre sono riuscite ad aderire all'iniziativa.