Spalletti: “Juve? Non so cosa sia successo. Altre squadre insidiano lo scudetto”

In conferenza stampa, dopo la vittoria sulla Salernitana, Luciano Spalletti sulla lotta scudetto ha detto: «La Juve? Non so cosa sia successo e non avendo conoscenza giusto non parlarne. Ma dico che ci sono molte altre squadre che possono insediare la lotta scudetto e per i primi posti in classifica. Per noi non manca nulla e dobbiamo continuare a mantenere questo livello di professionalità, prontezza e qualità di gioco perché è quello che sappiamo fare e dobbiamo fare».