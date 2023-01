Napoli, Spalletti: “Scudetto? Abbiamo un’occasione irripetibile, dobbiamo…”

"Nel primo tempo dovevamo essere più incisivi, ma nel secondo tempo l'abbiamo gestita molto bene. Di Lorenzo è un giocatore fondamentale per noi, la fascia da capitano se l'è meritata. E' una roba impressionante per quello che fa in campo, per come parla ai compagni. Noi dobbiamo andare più forte di come siamo andati stasera. Di ragazzi seri come lui ne abbiamo diversi. Nel calcio non si può mai stare tranquilli, la maturità diventa fondamentale. Nel secondo tempo abbiamo visto una squadra matura. Scudetto? Sappiamo che abbiamo un'occasione irripetibile, l'atteggiamento deve essere quello di non disperdere le occasioni che abbiamo in maniera professionale".