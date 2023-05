Tacchinardi: “Allegri? Flop quest’anno ma potrebbero chiamarlo Real o PSG e…”

“Non può che essere negativo: per il secondo anno di fila non sono arrivati trofei, e la squadra ha zoppicato sia a livello di gioco che di continuità. Due immagini sono molto significative: la semifinale di ritorno di coppa Italia con l'Inter e la sconfitta con l'Empoli, due partite che potevano far svoltare l'annata e in cui la Juve è clamorosamente mancata. Prendiamo la partita con i toscani: la squadra ha appena saputo del -10, ma i calcoli sono presto fatti. Se vince con l'Empoli e poi fa altri tre punti nello scontro diretto col Milan la Champions è a un passo, almeno sul campo. E invece no, brucia malamente questa enorme possibilità e nel dopo gara sento parole di resa e rassegnazione".