Champions, Tottenham-Milan: 0-0. I rossoneri tornano ai quarti dopo 11 anni

Alla fine l'ha spuntata il Milan che vola ai quarti di Champions League dopo 11 anni di assenza. Nella sfida di ritorno contro il Tottenham la squadra di Pioli è riuscita a portare a casa uno zero a zero che a fronte della vittoria di San Siro vale il passaggio alla fase successiva della Coppa.

Nel primo tempo gli Spurs non sono riusciti ad impensierire più di tanto la formazione rossonera. La prima occasione del secondo tempo dei londinesi è arrivata al sessantacinquesimo: Hojbjerg ci ha provato con il destro, ma Maignan lo ha fermato. Diverse le occasioni per la squadra di Pioli con Diaz e anche con Tonali che all'84esimo ha sprecato un contropiede. Nei minuti di recupero occasione per la squadra di Conte con Maignan decisivo su Kane e poi palo per i rossoneri con Origi. 0-0 dopo sei minuti di recupero e passa la formazione milanese.