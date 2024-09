“Boulaye Dia? Hanno fatto un colpo magnifico. È un giocatore forte, è un attaccante che finalizza, sente la porta. Ha anche un grande pregio, perché può giocare accoppiato a Castellanos. Per me è stata un'operazione molto importante, rende la Lazio più competitiva. È un giocatore forte. Non lo dico per autocelebrarmi perché non l'ho preso io ma Morgan De Sanctis, io me lo sono trovato.