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fcinter1908 nazionali Mondiali – Costa d’Avorio batte Curacao, 67′ per Bonny. Germania KO ma prima nel girone
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Mondiali – Costa d’Avorio batte Curacao, 67′ per Bonny. Germania KO ma prima nel girone
La Costa d'Avorio vince contro Curacao e conferma il secondo posto nel girone alle spalle della Germania
La Germania vince il Gruppo E del Mondiale 2026 nonostante la sconfitta contro l'Ecuador nell'ultima giornata. Il gol di Sane al 2' regala il vantaggio ai tedeschi ma i sudamericani la pareggiano subito al 9' con Angulo e poi trovano il gol vittoria al 77' con Plata sugli sviluppi di un calcio d'angolo.
Germania che chiude a 6 punti, gli stessi della Costa D'Avorio che però passa da seconda nel girone nonostante la vittoria di oggi contro Curacao.
Decisiva la doppietta di Pepe, 67' per Bonny, sostituito con Diakite dopo 67' di partita. La Costa D'Avorio affronterà la seconda del gruppo I, quindi una tra Francia e Norvegia. Passa il turno anche l'Ecuador come una delle migliori terze.
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