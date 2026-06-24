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Mondiali, la Svizzera batte il Canada e vince il girone: 90′ per Akanji. Ok la Bosnia
La Svizzera batte il Canada 2-1 nella terza giornata e vince il Gruppo B dei Mondiali 2026. Gli elvetici la sbloccano ad inizio ripresa con Vargas e trovano il raddoppio al 57' con Manzambi, mentre al Canada non basta il gol ad un quarto d'ora dalla fine firmato Promise David. 90' per Akanji, leader della retroguardia biancorossa.
La Svizzera vince il Gruppo B e, ai sedicesimi di finale, se la vedrà con una delle migliori terze mentre il Canada se la vedrà con la seconda del Gruppo A, quello di Messico, Corea deL Sud, Repubblica Ceca e Sudafrica.
Nell'altro match di serata, la Bosnia vince 3-1 contro il Qatar: il gran gol di Alajbegovic, accostato anche all'Inter nelle scorse settimane, porta avanti i bosniaci al 29' che poi raddoppiano 5 minuti dopo con l'autorete di Abunada. Il Qatar accorcia le distanze con Al Haydos al 42' ma all'80' ci pensa Mahmic a chiudere i giochi. Bosnia che chiude a 4 punti con differenza reti -1.
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