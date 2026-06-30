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GdS – Mondiali, Bonny promosso o bocciato in Costa d’Avorio-Norvegia? La pagella

GdS – Mondiali, Bonny promosso o bocciato in Costa d’Avorio-Norvegia? La pagella - immagine 1
Il quotidiano analizza la prestazione dell'attaccante dell'Inter in occasione della sfida dei sedicesimi di finale dei Mondiali
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Si chiude ai sedicesimi di finale l’avventura ai Mondiali 2026, in corso in Messico, Canada e Stati Uniti, della Costa d’Avorio.

Tra i protagonisti della spedizione ivoriana, che ha raggiunto il risultato storico della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, c’è anche l’attaccante dell’Inter Ange-Yoan Bonny.

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Il calciatore nerazzurro ha giocato titolare la sfida dei sedicesimi di finale contro la Norvegia, persa per 2-1, disputando 60 minuti, prima di lasciare il campo a Wahi.

Una prova non indimenticabile, come conferma la pagella de’ La Gazzetta dello Sport: il quotidiano assegna un ‘5’ a Bonny.

Bonny
Getty Images

“Fuori dalla partita. Non riesce a rendersi utile aprendo spazi e nemmeno facendo salire la squadra” è il commento della Rosea.

Bonny chiude il Mondiale con 4 presenze e 236' complessivi.

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