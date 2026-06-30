Si chiude ai sedicesimi di finale l’avventura ai Mondiali 2026, in corso in Messico, Canada e Stati Uniti, della Costa d’Avorio.

Tra i protagonisti della spedizione ivoriana, che ha raggiunto il risultato storico della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, c’è anche l’attaccante dell’Inter Ange-Yoan Bonny.

Il calciatore nerazzurro ha giocato titolare la sfida dei sedicesimi di finale contro la Norvegia, persa per 2-1, disputando 60 minuti, prima di lasciare il campo a Wahi.

“Fuori dalla partita. Non riesce a rendersi utile aprendo spazi e nemmeno facendo salire la squadra” è il commento della Rosea.