La Costa d'Avorio saluta i Mondiali. Dopo aver conquistato per la prima volta nella storia la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, superando i gironi, gli 'Elefanti' lasciano la competizione nella sfida contro la Norvegia, valida per i sedicesimi di finale.
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fcinter1908 nazionali Mondiali, Costa d’Avorio eliminata con la Norvegia: Bonny titolare ai sedicesimi
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Mondiali, Costa d’Avorio eliminata con la Norvegia: Bonny titolare ai sedicesimi
L'attaccante dell'Inter in campo per 60 minuti nella sfida valida per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo
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Finisce così l'esperienza al Mondiale nordamericano anche per Ange-Yoan Bonny: l'attaccante nerazzurro è stato schierato titolare dal CT Faé nella sfida dei sedicesimi, rimanendo in campo per 60' prima di essere sostituito da Wahi.
Bonny chiude il Mondiale con 4 presenze e 236' complessivi, all'interno di un torneo che ha visto la Costa d'Avorio superare la fase a gironi della Coppa del Mondo per la prima volta nella sua storia.
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