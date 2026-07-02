Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
nazionali
Conte CT Italia? Pedullà: “Per favore, non copriamoci di ridicolo ed evitiamo di…”
Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha commentato così le voci di un possibile ritorno di Antonio Conte come CT dell'Italia:
"Mentre gli altri fanno i Mondiali, la Bosnia viene eliminata, gli altri festeggiano, io spero che non serva una colletta come l'ultima volta per Conte, cerchiamo di non coprirci di ridicolo, indipendentemente dalla figura tecnica che può piacere oppure no, potrebbe essere un selezionatore giusto ma non copriamoci di ridicolo.
Io ho memorizzato le parole di Malagò che dice che non ha parlato con nessuno ma faccio fatica a crederlo, che non abbia impostato niente, altrimenti in una settimana è difficile arrivare fino in fondo. Ma non facciamo collette, non facciamo intervenire gli sponsor come è successo già una volta.
Se vuoi allenare la Nazionale, devi allenare la Nazionale e basta. I soldi li hai già fatti da altre parti, il Napoli sta contando ancora i soldi delle rovine di certi cartellini spesi. Secondo me, se vuoi allenare la Nazionale devi avere quel minimo sindacale e poi l'amore e la passione di allenare. Tanto i soldi li hai guadagnati in carriera, la Nazionale deve essere passione, non devi andare gratis ma non deve essere un business"
© RIPRODUZIONE RISERVATA