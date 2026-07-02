Il Belgio ha vinto in rimonta contro il Senegal e Lukaku ha scelto di non tirare il rigore decisivo. Il giocatore del Napoli ha spiegato i motivi per i quali non ha tirato: «Avevo intenzione di farlo, ma sto ancora attraversando un periodo difficile a livello mentale e ho preferito che fosse Youri a calciare il rigore. Non si tratta di me, si tratta della vittoria della squadra», ha spiegato.
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fcinter1908 nazionali Mondiali, Lukaku: “Rigore decisivo? Volevo tirare, ecco perché non l’ho fatto”
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Mondiali, Lukaku: “Rigore decisivo? Volevo tirare, ecco perché non l’ho fatto”
Le parole dell'attaccante del Belgio dopo la vittoria ai Mondiali contro il Senegal
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«Abbiamo dimostrato grinta e, in definitiva, scusate il termine, abbiamo dimostrato di avere le palle. È ciò che serve in partite come questa. Alla fine abbiamo dimostrato carattere. Il Senegal era una delle migliori Nazionali del torneo. Bisognava dimostrare carattere per batterli. È stata dura sotto ogni punto di vista: tattico, fisico, mentale… Ma alla fine il coraggio del gruppo è venuto fuori e siamo riusciti a portare a casa la vittoria», ha concluso sulla partita.
(Fonte: nieuwsblad.be)
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