Il Belgio ha vinto in rimonta contro il Senegal e Lukaku ha scelto di non tirare il rigore decisivo. Il giocatore del Napoli ha spiegato i motivi per i quali non ha tirato: «Avevo intenzione di farlo, ma sto ancora attraversando un periodo difficile a livello mentale e ho preferito che fosse Youri a calciare il rigore. Non si tratta di me, si tratta della vittoria della squadra», ha spiegato.