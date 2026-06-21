Mondiali, Argentina in campo lunedì: Lautaro parte dalla panchina?

Dazn ha parlato della Nazionale di Scaloni e questa volta potrebbe essere Alvarez a partire da titolare nella gara contro l'Austria

Stando a quanto riportato da DAZN il favorito per un posto da titolare accanto a Messi nella partita contro la Nazionale di Arnautovic non è Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter, che ha giocato da titolare nella gara d'esordio contro l'Algeria ed è rimasto in campo solo cinquanta minuti, dovrebbe lasciare il posto al fischio d'inizio a Julian Alvarez che veniva da un problema alla caviglia da cui ha recuperato proprio alla vigilia dell'esordio mondiale.