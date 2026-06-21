Dubbio in attacco nella prossima gara dell'Argentina, la seconda dei gironi eliminatori della Coppa del Mondo, quella contro l'Austria che andrà in scena lunedì 22 giugno, quando in Italia saranno le 19.
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fcinter1908 nazionali Mondiali, Argentina in campo lunedì: Lautaro parte dalla panchina?
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Mondiali, Argentina in campo lunedì: Lautaro parte dalla panchina?
Dazn ha parlato della Nazionale di Scaloni e questa volta potrebbe essere Alvarez a partire da titolare nella gara contro l'Austria
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Stando a quanto riportato da DAZN il favorito per un posto da titolare accanto a Messi nella partita contro la Nazionale di Arnautovic non è Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter, che ha giocato da titolare nella gara d'esordio contro l'Algeria ed è rimasto in campo solo cinquanta minuti, dovrebbe lasciare il posto al fischio d'inizio a Julian Alvarez che veniva da un problema alla caviglia da cui ha recuperato proprio alla vigilia dell'esordio mondiale.
(Fonte: DAZN)
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