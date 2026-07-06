L'Equipe racconta che la Federazione Francese ha fatto ricorso per chiedere alla FIFA di cancellare il giallo rimediato dal giocatore del Bayern contro il Paraguay

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 luglio 2026 (modifica il 6 luglio 2026 | 22:32)

Pure l'UEFAsi è schierata contro la decisione della FIFA di sospendere il rosso rimediato nella gara contro la Bosnia rimediato da Balogun. Il calciatore degli States sarà, nonostante il rosso diretto, comunque in campo nella gara contro il Belgio. Almeno fino a decisione contraria dato che la Federazione belga ha ovviamente fatto ricorso.

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Intanto dalla Francia arriva un'altra notizia. La Francia ha deciso di chiedere alla FIFA di cancellare un giallo nei confronti di Olise che è ora tra i diffidati del torneo. La federazione francese, stando a quanto scrive l'Equipe, ha chiesto la revoca del giallo dato al giocatore del Bayern nella gara contro il Paraguay dopo un alterco con Galarza. Le immagini mostrano chiaramente che c'è stata una simulazione e nessun contatto con l'avversario.

Il calciatore della Nazionale francese ha messo un dito davanti alle labbra di Galarza che si è buttato a terra e ha quindi simulato ingannando l'arbitro che ha ammonito Olise. "La FFF non ha ancora presentato una richiesta alla FIFA, ma lo farà nelle prossime ore. Se Olise riceverà un altro cartellino giallo nei quarti di finale contro il Marocco, in programma giovedì alle 22, sarà squalificato per l'eventule semifinale".

A sostegno della sua richiesta, la Federazione francese si è basata in particolare sulle prove video a sua disposizione.

(Fonte: L'Equipe)