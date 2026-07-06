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fcinter1908 nazionali Mondiale 2026, respinto il ricorso del Belgio. La FIFA: “Richiesta inammissibile”
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Mondiale 2026, respinto il ricorso del Belgio. La FIFA: “Richiesta inammissibile”
Continuano le polemiche legate alla vicenda Balogun: confermata la revoca della squalifica per l'attaccante americano
Il Comitato d'Appello della Fifa ha respinto il ricorso presentato dal Belgio contro la revoca della squalifica inflitta all'attaccante statunitense Folarin Balogun, espulso ai sedicesimi di finale del Mondiale contro la Bosnia ma regolarmente a disposizione per il match degli ottavi in programma questa notte contro la squadra allenata da Rudi Garcia.
"La richiesta è stata dichiarata inammissibile in quanto la Federazione calcistica belga non è parte del procedimento e, pertanto, non ha titolo per impugnare la decisione", ha dichiarato la Fifa in un comunicato. Balogun potrà quindi giocare il match degli ottavi contro il Belgio.
(LaPresse)
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