La partita si sblocca subito all'11' grazie al calcio di rigore conquistato e trasformato da Mattia Liberali, talento del Catanzaro che piace a tante squadre di Serie A. Il raddoppio arriva ad un quarto d'ora dalla fine e porta la firma di Iddrissou, giovane talento classe 2007 dell'Inter, autore di 6 gol nell'ultimo campionato Primavera e altre 6 reti in Youth League.