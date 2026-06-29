FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 nazionali Europei Under 19, l’Italia batte la Serbia: in gol Iddrissou. E gli altri 3 dell’Inter…

nazionali

Europei Under 19, l’Italia batte la Serbia: in gol Iddrissou. E gli altri 3 dell’Inter…

Europei Under 19, l’Italia batte la Serbia: in gol Iddrissou. E gli altri 3 dell’Inter… - immagine 1
Esordio positivo per l'Italia Under 19 all'Europeo di categoria: gli azzurrini regolano 2-0 la Serbia nel match d'esordio del gruppo B
Matteo Pifferi Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Esordio positivo per l'Italia Under 19 all'Europeo di categoria: gli azzurrini regolano 2-0 la Serbia nel match d'esordio del gruppo B.

Europei Under 19, l’Italia batte la Serbia: in gol Iddrissou. E gli altri 3 dell’Inter…- immagine 2
Getty Images

La partita si sblocca subito all'11' grazie al calcio di rigore conquistato e trasformato da Mattia Liberali, talento del Catanzaro che piace a tante squadre di Serie A. Il raddoppio arriva ad un quarto d'ora dalla fine e porta la firma di Iddrissou, giovane talento classe 2007 dell'Inter, autore di 6 gol nell'ultimo campionato Primavera e altre 6 reti in Youth League.

Europei Under 19, l’Italia batte la Serbia: in gol Iddrissou. E gli altri 3 dell’Inter… - immagine 1
Getty Images

Il CT Bollini ha schierato tutti e 4 i giocatori dell'Inter convocati per l'Europeo: 61' per Mosconi, 89' per Cocchi, sostituito nel finale da un altro interista, cioè Marello mentre Iddrissou, autore del gol del 2-0, è rimasto in campo per tutta la partita.

Leggi anche
“Vive all’ombra di Messi ma fa molto di più che segnare gol”: in Argentina...
Inter, gol e prima gioia Mondiale comune per Sucic e capitan Lautaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA