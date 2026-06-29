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Europei Under 19, l’Italia batte la Serbia: in gol Iddrissou. E gli altri 3 dell’Inter…
Esordio positivo per l'Italia Under 19 all'Europeo di categoria: gli azzurrini regolano 2-0 la Serbia nel match d'esordio del gruppo B.
La partita si sblocca subito all'11' grazie al calcio di rigore conquistato e trasformato da Mattia Liberali, talento del Catanzaro che piace a tante squadre di Serie A. Il raddoppio arriva ad un quarto d'ora dalla fine e porta la firma di Iddrissou, giovane talento classe 2007 dell'Inter, autore di 6 gol nell'ultimo campionato Primavera e altre 6 reti in Youth League.
Il CT Bollini ha schierato tutti e 4 i giocatori dell'Inter convocati per l'Europeo: 61' per Mosconi, 89' per Cocchi, sostituito nel finale da un altro interista, cioè Marello mentre Iddrissou, autore del gol del 2-0, è rimasto in campo per tutta la partita.
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